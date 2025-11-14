Haberler

Bakan Güler, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Kandemir'in Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesi ile birlikte, TSK'ya ait C130 tipi kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden biri olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızdan biri olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara Ballıkpınar'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de taziye ziyaretinde yer aldı. Bakan Yaşar Güler, şehidimizin kıymetli ailesine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini sunarak şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi."

