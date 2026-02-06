Türk Silahlı Kuvvetleri Deprem Sürecinde Vatandaşın Yanında

'TSK, İLK ANDAN İTİBAREN VATANDAŞIN YANINDA YER ALDI'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerin ardından komandolara hitap etti. Bakan Yaşar Güler, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "11 ilimizi etkileyen ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen bu büyük afete Osmaniye'miz de maruz kaldı. Ne yazık ki can kayıplarımız oldu, evlerimiz, iş yerlerimiz yıkıldı. Depremin ortaya çıkardığı tüm zorluklara rağmen devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumları ile depremzede kardeşlerimizin yardımına koştu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki unsurları da depremin yıkıcı etkisine uğramasına rağmen ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Ayrıca ülkemizin dört bir köşesinden unsurlarımız da süratle bölgeye intikal ettirildi. Bu kapsamda kahraman ordumuz; başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere iaşe, barınma, sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması için kahramanca ve fedakarca görev yaptı. Üstlendiği tüm sorumlulukları, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile tam bir koordinasyon ve uyum içinde icra etti" ifadelerini kullandı.

'BAŞARILI OPERASYONLAR İCRA ETTİK'

Dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşandığını aktaran Güler, "Risk ve tehditlerin çok boyutlu hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Şanlı ordumuz da son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. En başta terörle mücadele kapsamında hem yurt içinde hem de tehdidi kaynağında yok etme stratejisi doğrultusunda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar icra ettik" dedi.

'HUZUR VE GÜVENLİK ORTAMI SİZLERİN SAYESİNDE'

Bakan Güler, sınır şehirlerinde huzur ve güvenlik ortamının hakim olduğunu, bunların Mehmetçiğin mücadelesi sayesinde olduğunu vurguladı. Güler, "Nitekim 12'nci Komando Tugayımız da Kasım 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev icra etmiş olup, Ekim 2025'ten bu yana da Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile görev yapmaktadır. Halihazırda tugayımıza bağlı taburlarımızın, bölgedeki faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü memnuniyetle müşahede ediyorum. Başta sizler olmak üzere tugayımızın tüm personelini gayretleri nedeniyle yürekten tebrik ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

'SURİYE İLE KOORDİNASYON İÇERİSİNDEYİZ'

Bakan Güler, gerçekleştirilen operasyonların başarısı neticesinde Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir aşamaya geçildiğini açıklayarak, "Devletimiz, terörü tamamıyla sona erdirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatmıştır. Bu tarihi proje kahraman ordumuzun sahadaki emsalsiz gayretleriyle birlikte asil milletimizin ortak iradesi, toplumsal dayanışmamız ve rasyonel devlet aklıyla yürütülmektedir. Sürecin başarısı için PKK ve iltisaklı grupların başta Suriye olmak üzere tüm bölgelerde terörist faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarını en hızlı şekilde koşulsuz teslim etmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda komşumuz Suriye yönetimi ile de yakın bir koordinasyon içerisindeyiz. Hem sınırlarımızın güvenliği hem de Suriye'nin kalıcı istikrarı ve siyasi birliği için YPG/SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelidirler. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmayacağından emin oluncaya ve gerekli emniyet seviyesine ulaşıncaya kadar planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HAK VE MENFAATLERİMİZİ KARARLILIKLA KORUYORUZ'

Teröre karşı verilen başarılı mücadelenin yanı sıra hudut güvenliğinin, en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerle sağlandığını belirten Bakan Güler, "Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla korumaktayız. Ayrıca pek çok coğrafyada uluslararası barış ve istikrarın tesisine müstesna katkılar sunmaktayız. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada büyük ölçekli eğitim ve tatbikatlar icra ediyoruz. Böylesine geniş kapsamlı görevlerin aynı anda ve üstün bir başarıyla yürütmesinde eğitimli, disiplinli nitelikli personel ile yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerine sahip olmamız en büyük etkendir" dedi.

'TÜRK KOMANDOSU DAİMA GÜÇLÜ OLMALI'

Bakan Güler, ordunun gücü, etkinliği ve caydırıcılığının Mehmetçiklerin omuzlarında temsil edildiğini söyleyerek, "Bu nedenle sizlerden beklentimiz; eğitimlerinize özen göstermeniz, aynı zamanda fiziksel kondisyonunuzu, bireysel gelişiminizi ve mesleki niteliklerinizi daha da ileri taşımak için çaba sarf etmenizdir. Unutmayınız ki bir Türk komandosu daima güçlü, cesur, hazır ve dayanıklı olmalıdır. Bu esasları rehber edineceğine inandığım siz kahraman komandolarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı üstün bir gayretle yerine getireceğinize, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Savunma ve güvenlik alanında da temel önceliğimiz elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılmasıdır. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.