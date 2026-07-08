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Ay Yıldız Müşterek Karargahında, NATO Zirvesi'ne katılan savunma bakanlarına resepsiyon

Ay Yıldız Müşterek Karargahında, NATO Zirvesi'ne katılan savunma bakanlarına resepsiyon
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile Ay Yıldız Müşterek Karargahı'ndaki resepsiyonun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışma yemeğine katıldı.

BAKAN GÜLER, ÇALIŞMA YEMEĞİNE KATILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahında düzenlenen resepsiyona katılan NATO Savunma Bakanları, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçerek çalışma yemeğine katıldı. Yemekte Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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