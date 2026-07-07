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NATO ANKARA ZİRVESİ - Milli Savunma Bakanı Güler, Ay Yıldız Karargahı'nda resepsiyon verdi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Zirvesi kapsamında inşası süren Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO Savunma Bakanlarına resepsiyon düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO Savunma Bakanlarına resepsiyon verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ay Yıldız Karargahı'nın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda konukları kapıda karşılayan Güler, daha sonra bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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