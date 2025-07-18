Bakan Güler, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu kutlu dönemde nihai hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi daha büyük, ordumuzu da daha güçlü, daha caydırıcı ve daha etkin hale getirmektir. Bu çerçevede zat-ı devletlerinin ortaya koyduğu yüksek devlet iradesi ile Terörsüz Türkiye ve bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Güler, Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) Yeni Levent Yerleşkesi'nde düzenlenen "14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 7'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni"nde yaptığı konuşmada, eğitimlerini başarıyla tamamlayan personelin mezuniyetlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Uluslararası jeopolitikte büyük güçlerin rekabetinden kaynaklanan, küresel ölçekte stratejik kırılmaların yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğine işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Her geçen gün daha da derinleşen krizlerin girdabında asimetrik tehditler, vekalet savaşları, enerji ve gıda sorunları, düzensiz göç, siber güvenlik gibi başlıklar savunma ve güvenlik konusunu her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Bölgemizi ve tüm dünyayı etkileyen bu karmaşık ve çok boyutlu denklemde Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve milletimizin yüksek idealleri doğrultusunda güvenliği, barışı, istikrarı, adaleti ve insani değerleri korumak için büyük bir gayret göstermektedir."

"Kahraman ordumuz pek çok coğrafyada barış ve istikrarın teminatı olarak görev yapmakta"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan güçlü diplomatik ilişkiler ve uygulanan aktif politika ile Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını korumanın yanı sıra uluslararası ilişkilerde kilit aktör olarak öne çıktığını vurgulayan Güler, "Ülkemizin bu vizyoner dış politikasının sorumlu ve yapıcı rolünün sahadaki en güçlü temsilcisi ise Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Kahraman ordumuz ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği sağlamak için karada, denizde, havada azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürürken, pek çok coğrafyada barış ve istikrarın teminatı olarak görev yapmaktadır." dedi.

Güler, şanlı ordunun bu kadar geniş bir sahada üstlendiği vazifelerini başarıyla sürdürebilmesi için bir yandan yerli, milli ve modern savunma sanayisinin sağladığı imkanlarla orduyu donattıklarını, diğer yandan da personeli geleceğin harekat ortamında görev yapacak şekilde eğittiklerini ifade etti.

Bugün yaşanan gelişmelerin, sadece teknik bilgiye sahip olmanın yeterli olmadığını, esasen personelin stratejik düşünme becerisi, analitik yetkinliği ve liderlik vasıflarının da büyük önem taşıdığını bir kez daha teyit ettiğini dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda güzide ilim ve irfan yuvası Milli Savunma Üniversitemiz bünyesinde verilen Komuta Kurmay ve Karargah Subaylığı eğitimi ihtiyaç duyduğumuz nitelikteki lider personelin yetiştirilmesi için hayati önemdedir. İnanıyorum ki bugün buradaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kurmay subaylarımızın üstlendikleri görevlerde sergileyeceği yüksek performans, ordumuzun etkin, güçlü ve caydırıcı konumunun daha ileri seviyelere taşınmasına müstesna katkılar sağlayacaklardır. Mezun olan her bir kahraman silah ve mesai arkadaşım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstün bir gayretle çalışacak ve burada aldıkları eğitimin gereklerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir."

Güler, 15 kardeş, dost ve müttefik ülkeden gelerek Harp Enstitülerinde eğitim gören 80 misafir askeri personeli de kutlayarak, "Misafir personelin ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler, karşılıklı anlayış ve işbirliğini derinleştirmek açısından burada aldıkları eğitimin çok kıymetli olduğuna inanıyor, gönül bağlarımızın yalnızca bugünü değil, yarını da inşa edecek bir dostluğa dönüşmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu kutlu dönemde nihai hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi daha büyük, ordumuzu da daha güçlü, daha caydırıcı ve daha etkin hale getirmektir. Bu çerçevede zat-ı devletlerinin ortaya koyduğu yüksek devlet iradesi ile Terörsüz Türkiye ve bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yıllardır ülkemizin başına musallat olan terör belasından kurtulunca şüphesiz hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmış olacaktır."