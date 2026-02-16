Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili?Korgeneral en-Nemruş'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş'u Ankara'da kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş'u kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel