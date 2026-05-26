Milli Savunma Bakanı Güler, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nı Mehmetçik ile karşılamak üzere Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Güler, daha sonra Edirne Valiliğini de ziyaret etti. Yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılanan Güler, Vali Yunus Sezer'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

