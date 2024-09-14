Bakan Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığını Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptığı ziyarette incelemelerde bulundu ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar verdi.