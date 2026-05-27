Haberler

Bakan Güler, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldı

Bakan Güler, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla Edirne'deki sınır birliklerini ziyaret ettikten sonra Kurban Bayramı namazını UNESCO listesindeki Selimiye Camisi'nde kıldı ve cemaatle bayramlaştı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Edirne'de Selimiye Camisi'nde kıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ile birlikte Edirne'ye geldi. Beraberindeki komutanlarla sınır birliklerini ziyarete eden Güler, geceyi kentte geçirdi.

Bakan Güler, Kurban Bayramı namazını da komutanlar ile birlikte restorasyon çalışmaları ramazan ayında tamamlanarak tam kapasite ibadete açılan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde kıldı. Güler'e ve komutanların yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de eşlik etti.

Bakan Güler ve beraberindeki heyet, namazın ardından cemaatle bayramlaştı. Güler, bayramlaşma sonrası camide incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e namaz sonrası açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim

Dervişoğlu'nun bayram mesajına "halkın mutsuzluğu" damga vurdu
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Dere kenarında bulundu! Her bir detayı kan donduran cinsten
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Komşu alev alev! Binlerce kişi sokaklara indi
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz