Bakan Güler, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı namazını Edirne'deki Selimiye Camisi'nde kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da namaza katıldı.
Bakan Güler, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Güler'e, Edirne Valisi Yunus Sezer ile protokol üyeleri eşlik etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da bayram namazını Selimiye Camisi'nde eda etti.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin