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Bakan Göktaş, Özbekistanlı mevkidaşıyla aile ve kadın çalışmalarını görüştü

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Bakan Göktaş, Özbekistanlı mevkidaşıyla aile ve kadın çalışmalarını görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Dilnozaxon Kattaxonova ile görüştü. Görüşmede ailelerin güçlendirilmesi, kadınların ekonomik hayata katılımı ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Dilnozaxon Kattaxonova ile bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Sayın Dilnozaxon Kattaxonova ile bir araya geldik. Ailelerin güçlendirilmesine, kadınların ekonomik hayata katılımının desteklenmesine ve kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadelemize yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı kalıcı iş birlikleriyle pekiştirmeye ve karşılıklı diyalog iklimimizi derinleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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