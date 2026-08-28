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Bakan Göktaş, Mardin'deki Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti

Bakan Göktaş, Mardin'deki Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'deki 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kurslardan yararlanan vatandaşlarla bir araya geldi. Göktaş, kadınların hayata aktif katılımını sağlayan, bilgi ve becerilerini geliştiren her girişimi desteklediklerini belirtti ve 'Üreten, öğrenen ve güçlenen kadınlarla birlikte yarınlarımıza daha emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz' dedi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Göktaş, "Kadınların hayata aktif katılımını sağlayan, bilgi ve becerilerini geliştiren, hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı sunan her girişimi destekliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'deki 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi'nde kurslardan yararlanan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, şunları kaydetti:

"13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kurslardan yararlanan vatandaşlarımızla bir araya geldik.

Kadınların hayata aktif katılımını sağlayan, bilgi ve becerilerini geliştiren, hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı sunan her girişimi destekliyoruz.

Üreten, öğrenen ve güçlenen kadınlarla birlikte yarınlarımıza daha emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Emeğiniz, bereketli olsun."

Kaynak: ANKA
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