Bakan Göktaş, 'Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit ailelerine ve gazilerimize hizmet etmek, bizim için bir vefa meselesidir. Bir emanet meselesidir. Aziz şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin fedakarlığına ve siz kıymetli ailelerimizin asil duruşuna sahip çıkma meselesidir." dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen "Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı"na katıldı.

Burada konuşan Göktaş, birkaç gün sonra Anneler Günü'nün kutlanacağını, bu özel günün öncesinde şehit aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Şehitlerin emanetinin milletin gönlünde her daim özel yere sahip olduğunu söyleyen Göktaş, "Siz kıymetli annelerimiz ise aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlerin en kıymetli olanısınız. Bugün aynı sofrada buluşmamız, aramızdaki gönül bağını tazelemek ve sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek için çok değerlidir. Bu vesileyle sizlerin ve sizlerin nezdinde tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sizlere ve gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.

Anneliğin sevginin, sabrın, emeğin ve duanın en güçlü hallerinden biri olduğuna işaret eden Göktaş, insanın hayata güvenle bakmasında, iyiyle kötüyü ayırt etmesinde, ailesine, milletine ve değerlerine bağlı yetişmesinde anne emeğinin belirleyici olduğunu dile getirdi.

Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailenin, hayatımızda, kültürümüzde, inancımızda ve toplumsal hafızamızda annenin yeri daima her zaman ayrı tutulmuştur. Bu yüzden annelik, toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü değerlerden biridir. Şehit annelerimiz ise yetiştirdikleri evlatlarla milletimizin hür ve güven içinde yaşamasına en büyük katkıyı sunan seçkin yüce insanlardır. Bugün ülkemizin huzurunda, bayrağımızın dalgalanmasında ve milletimizin birlik ruhunda sizlerin fedakarlığının büyük payı vardır. Bizler de Bakanlık olarak sunduğumuz tüm hizmetlerde bu fedakarlığın taşıdığı anlamı esas alıyoruz."

"Geniş bir alanda şehit ailelerimize ve gazilerimize öncelik veriyoruz"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her alanda kendilerine destek sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, şehit ailelerine ve gazilerimize hizmet etmek, bizim için bir vefa meselesidir. Bir emanet meselesidir. Aziz şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin fedakarlığına ve siz kıymetli ailelerimizin asil duruşuna sahip çıkma meselesidir." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla şehit yakınlarının ve gazilerin hayatını kolaylaştıran her adımı büyük hassasiyetle attıklarına değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, istihdamda ve sosyal hayatta sizlerin yanında olmayı devletimizin asli sorumluluğu olarak görüyoruz. Bizim için en kıymetli hizmetlerden biri de hanelerinize misafir olmak, kapınızı çalmak, halinizi, hatırınızı sormaktır. Bu inançla 2017 yılından bu yana şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi 868 bin 450 kez ziyaret ettik. Şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını ve sizlerin taşıdığı emanet bilincini gençlerimizin yakından tanımasını önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda 81 ilimizde düzenlediğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile evlatlarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getiriyoruz."

İstihdam konusunda da bugüne kadar güçlü adımlar attıklarını söyleyen Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda görev alabilmeleri için yapılan düzenlemelerle 52 bin 608 kişinin atamasını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Göktaş, "Ulaşımda da sizlerin hayatını kolaylaştıracak imkanları genişlettik. Sağlık hizmetlerine erişimde sizlere öncelik tanınması için önemli bir adım attık. Sağlık Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışma sayesinde bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden öncelikli randevu alabiliyor." bilgisini verdi.

Geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla birlikte yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Göktaş, "Evsel doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim sağladık. Özel öğretim kurumlarında ise şehit ve gazi çocuklarımızdan alınan ilave tüm ücretleri kaldırdık. Barınmadan rehabilitasyona, sosyal konutlardan kültürel faaliyetlere kadar uzanan geniş bir alanda şehit ailelerimize ve gazilerimize öncelik veriyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, terörle mücadelede büyük kararlılık ortaya koymuştur"

Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Projesi'yle kültür ve sanat faaliyetlerine daha aktif biçimde katılımı desteklediklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Diğer yandan, hizmetlere daha kolay ulaşmanız için dijital imkanları da devreye alıyoruz. Şehit Gazi Mobil Uygulaması'yla başvurulara, bilgilere ve haklara erişimi daha pratik hale getirdik. Geçtiğimiz mart ayında 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklarımız için tanıtım kartı uygulamasını başlattık. Böylece daha önce ücretsiz seyahat kartından yararlanmış ancak yaş şartı nedeniyle kartını iade etmek durumunda kalmış evlatlarımız, Şehit Gazi Mobil Uygulaması üzerinden tanıtım kartlarına ulaşabiliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her çalışmamızda aynı samimiyet, özen ve yüksek sorumluluk duygusuyla hareket edeceğiz."

Türkiye olarak bütün gayretin, çocukların güven içinde büyüdüğü, annelerin gönlünün ferah olduğu ülke iklimini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefimiz, bu güçlü gelecek tasavvurunun en önemli başlıklarından biridir. Bu hedefe yürürken en temel hassasiyetimiz şudur: Şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek hiçbir adıma izin vermemek. Gazilerimizi incitecek hiçbir söze, hiçbir tavra müsamaha göstermemek. Şehit ailelerimizin gönlünü yaralayacak hiçbir yaklaşımı kabul etmemektir. Çünkü bu ülkenin birliği de geleceği de huzuru da şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanet üzerine yükselmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelede büyük bir kararlılık ortaya koymuştur. Güvenliğiyle, diplomasisiyle, sosyal politikalarıyla ve kalkınma hamleleriyle geleceğe daha güçlü yürüyen bir ülke haline gelmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi, aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşımaktır."

Göktaş, bu anlayışla şehitlerin emanetini baş tacı ederek, gazilerin kahramanlığını her zaman yücelterek ve ailelerinin hayır duasının en büyük dayanak olduğunu bilerek çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Program sonunda Bakan Göktaş, şehit aileleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.