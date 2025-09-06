Bakan Göktaş, Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'nda konuştu / Haber eklendi

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Polisevi'nde düzenlenen Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Toplantısı sonrası Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında illerde yürütülen çalışmalara teşekkür ederek, 2026-2030 dönemini kapsayacak V. Ulusal Eylem Planına yönelik hazırlık süreci hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Konuşmasında, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalarda 'sıfır tolerans' ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda kadın haklarının ve refahının artırılması için önemli adımlar attık. Özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde hareket ettik. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi her zaman siyaset üstü bir anlayışla ele aldık. Bu mücadelede güçlü bir yasal altyapı oluşturduk. 6284 sayılı Kanun ve TCK değişiklikleri ile hukuki mekanizmaları güçlendirdik. Ulusal ve yerel düzeyde eylem planları hazırladık. Koordinasyon kurulları aracılığıyla yerelde ve merkezde etkin mekanizmalar kurarak uygulamaya geçirdik. Bugüne kadar dört Ulusal Eylem Planı gerçekleştirdik. Her biri kendi döneminin ihtiyaçlarını karşılayan, sahada önemli bir dönüşüme öncülük eden belgelerdir. Bu yılın sonunda dördüncü planımızı tamamlıyoruz. Beşinci planımızın hazırlıklarını ise sürdürüyoruz" dedi.

'İYİLEŞTİRME PLANLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Bakan Göktaş, 2012 yılında Bursa ve Adana'da kurulan ilk Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) bugün 81 ilde hizmet verdiğini, son olarak Antalya Alanya'da açılan merkezle birlikte bu sayının 85'e ulaştığını söyledi. Bakan Göktaş, "Her ilimizde ikinci ŞÖNİM'leri açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Muğla, Aydın, Denizli ve Manisa bu kapsamda öncelik verdiğimiz şehirlerimizdir. Bunun yanı sıra hizmetlerimizi daha erişilebilir kılmak için 432 Sosyal Hizmet Merkezinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları kurduk. Bakanlığımıza bağlı 112 kadın konukevi ile şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu merkezlerimizde nitelikli hizmeti güvence altına almak için Hizmet Standartları ve Öz Değerlendirme Rehberleri geliştirdik. KSGM ile dış değerlendirme ziyaretlerini sürdürüyor, iyileştirme planlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'27 ODAK GRUP TOPLANTISI DÜZENLEDİK'

ALO 183, KADES ve elektronik kelepçe uygulamalarıyla şiddet vakalarına müdahale mekanizmalarının güçlendirildiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız arasında kurduğumuz veri entegrasyon sistemleri ile şiddetle mücadelede güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturuyoruz. TÜBİTAK destekli projelerle, şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelleri ve ihtisaslaşmış konukevleri gibi yenilikçi adımlar attık. Kamu personeli, gençler ve üniversite öğrencileri için eğitimler düzenledik. Şuna inanıyoruz ki; kadına yönelik şiddetle mücadele, kararlılık, süreklilik ve ortak akıl gerektiren bir süreçtir. Bu doğrultuda V. Ulusal Eylem Planımızı, bilimsel temelli, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir vizyonla hazırlıyoruz. Bu kapsamda 29 ülkenin örnek uygulamalarını ve uluslararası belgeleri inceledik. Kamu kurumları, üniversiteler, STK'lar ve uluslararası kuruluşlardan 437 paydaşın görüşünü aldık. ŞÖNİM, kadın konukevi, il müdürlükleri ve SHM irtibat noktalarında görev yapan 1261 taşra personelin katılımıyla anketler gerçekleştirdik. 27 odak grup toplantısı düzenledik. Kamuoyu anketimizi hazırladık; bunu da çok yakın zamanda vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

'ÇÖZÜMLERİ MASAYA YATIRACAĞIZ'

Marmara, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde istişare toplantılarının tamamlandığını, önümüzdeki haftalarda Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yapılacak toplantılarla sürecin tamamlanacağını belirten Bakan Göktaş, yedi bölgeyi kapsayan ulusal bir belgeyi, yerelden beslenen güçlü bir vizyonla hazırlayacaklarını kaydetti. Bakan Göktaş, "Sahada çalışan sizler; sorunları, güçlü yanlarınızı ve yerel çözümleri en iyi bilen aktörlersiniz. Bizim görevimiz, bu deneyimleri ulusal düzeyde bir stratejiye dönüştürmektir. Bugün iki başlığı ele alacağız. Birincisi, yerel dinamikler ve bölgeye özgü hususlardır. Kültürel farklılıkları, şiddetin seyrindeki özel durumları, iş birliğinde karşılaşılan engelleri ve sahada geliştirdiğiniz çözümleri masaya yatıracağız. İkincisi ise yeni döneme yönelik ihtiyaçlar ve önerilerdir. Mevzuat değişikliklerinden yeni hizmet modellerine, ŞÖNİM ve konukevlerinin güçlendirilmesinden eğitim ve farkındalık programlarına kadar her türlü önerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; kadına yönelik şiddet, aileye ve topluma zarar veren, kalkınmayı engelleyen ağır bir insan hakları ihlalidir" açıklamalarında bulundu.

'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE KALICI OLACAK'

Bakan Göktaş, "Mücadelemizin temeli, şiddet başlamadan önce önlemektir. Bunu da ancak sıfır tolerans ilkesiyle, toplumu harekete geçirerek başarabiliriz. Mücadelemiz sadece mağduru değil, faili de hedef almakta; davranış değişikliğine odaklanmaktadır. Burada amacımız, şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır. Yeni eylem planımız bu alanda çok daha güçlü adımlar olacaktır. Bu anlamda bu süreci KSGM ile iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmanız büyük önem taşımaktadır. Böylece sahadaki uygulamalarınız ulusal stratejilerle bütünleşecek ve daha etkin sonuçlar doğuracaktır. Söylem ve eylem birliği içinde hareket etmek, başarımızın anahtarıdır. Valilerimizden kaymakamlarımıza, sosyal hizmet personelinden kolluk kuvvetlerine, yargı mensuplarından sağlık çalışanlarına, eğitimcilerden STK ve akademisyenlere kadar tüm paydaşlar aynı hedef etrafında birleştiğinde, sorunların çözümü çok daha güçlü ve kalıcı olacaktır" dedi.

Haber: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,