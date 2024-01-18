Bakan Göktaş: 2028'de kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40,1 olarak belirledik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların ekonomik katılımını ulusal politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin 12'nci Kalkınma Planı'nda 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40,1, kadın istihdam oranını yüzde 36,2 olarak belirledik" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara'da 'Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı'na katıldı. Üniversite temsilcileri, meslek odaları, banka temsilcileri ve kadın girişimcilerin bulunduğu toplantıda konuşan Göktaş, kadının tabiatında var olan üretkenliği ile dokunduğu her şeyin üretkenliğini arttırdığını söyledi. Göktaş, "Gerek ailede gerekse toplumda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan değer üreten kadınlar için de bulundukları her alanda eşit fırsatlar sağlamak sosyal devlet olarak bizim öncelikli vazifelerimiz arasındadır. Sosyal politikalarımız bağlamında kadınlara sunduğumuz tüm imkanlar, insan hakları, eşitlik ve adalet ilkelerinin doğal bir sonucudur. Bu ilkelerimiz gereği tüm alanlarda önemli yenilikler gerçekleştirdik. Son 20 yılda kız çocuklarımızın okullaşma oranları arttı. Yükseköğrenime katılan, meslek sahibi olan, istihdam edilen ve iş gücüne katılan kadınların oranı da belirgin düzeyde yükseldi" dedi.

'TEŞVİKLER OLUMLU GELİŞMELER SAĞLIYOR'

Kadınların girişimcilik gibi bir alanda sergiledikleri özgüven ve ulaştıkları kazanımların kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Göktaş, "Kadınların oluşturduğu bu katma değer, ülkemizin kalkınma sürecini de olumlu yönde etkiliyor. Kadınların ekonomik katılımını ulusal politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin 12'nci Kalkınma Planı'nda 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40,1, kadın istihdam oranını yüzde 36,2 olarak belirledik. Bu alanda sunduğumuz teşviklerin olumlu gelişmeler sağladığına şahit oluyoruz. 2002 yılında yaklaşık yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranını 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla yüzde 35,9'a yükselttik. Aynı dönemde kadın istihdamı oranını ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,8'e yükselttik" diye konuştu.

'GİRİŞİMCİ KADIN SAYISINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Çok yakında hayata geçecek iki hedefin bulunduğunu bildiren Göktaş, "İlk müjdemiz, 24 Ocak Çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol ile ülkemizde kadın girişimci sayısını ve kadın istihdamını arttırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. Diğer müjdemiz ise girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için bir WEB sitesi hazırlıyoruz. Bu WEB sitesi ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan tüm bilgileri bir araya topluyoruz. Kadın girişimciliğini destekleyen eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını tek bir platformda erişime açıyoruz. Ayrıca girişimcilik ekosistemindeki kadın dayanışmasını pekiştirmeyi, kadınların girişimcilik beceri ve kapasitelerini geliştirmeyi ve Türkiye genelinde girişimci kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.