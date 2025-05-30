Bakan Göktaş 'Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Ailenin Halleri Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğer önümüzdeki dönemde bu hızla nüfusumuz yaşlanıp genç nüfusumuz azalmaya devam ederse çalışacak genç bulamayacağız. Okullar huzurevlerine dönüşebilecek, okullar kapanacak, kreşler kapanacak." dedi.

Göktaş, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Sağlık Bilimleri Fakültesince, Avcılar yerleşkesinde düzenlenen "Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Ailenin Halleri Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, ailenin, geçmişten bugüne Türkiye'nin birliğinin ve devamlılığının teminatı olduğunu söyledi.

Dünyada yaşanan hızlı değişim karşısında ailenin yapısının farklı sınamalara maruz kaldığını, tam da bu nedenle disiplinler arası bir bakış açısıyla aileyi ele almanın bütüncül çözümler üretmek açısından kritik bir önemde olduğunu dile getiren Göktaş, "Aile kurumunun bugünkü durumu ve karşılaştığı zorluklar, bilimsel verilerle de ortaya konmaktadır. TÜİK verilerine göre, 2001'de 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, 2024 yılında 1,48 seviyesine gerilemiştir. Nüfusun kendini yenileme oranı 2,1'dir. Biz şu anda Türkiye olarak kendimizi yenileyemeyecek durumdayız. Dolayısıyla nüfusumuz hızla yaşlanırken genç nüfusumuz azalmakta ve dünyanın pek çok ülkesi benzer sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır." diye konuştu.

Göktaş, bunun yanı sıra boşanma oranlarında hızlı bir artış yaşanırken evliliklerde bir azalma görüldüğünü, bu endişe verici durumun nüfus artış hızının yavaşladığına ve aile yapısının çeşitli risklerle karşı karşıya olduğuna işaret ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aileyi savunmak insanı savunmaktır. Aileyi korumak toplumu yaşatmaktır. Aileyi büyütmek geleceği inşa etmektir." sözlerini anımsatan Göktaş, bu inançla hazırladıkları "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın önemli bir yol haritası olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkelerindeki nüfustan bahseden Göktaş, şöyle devam etti:

"Eğer önümüzdeki dönemde bu hızla nüfusumuz yaşlanıp genç nüfusumuz azalmaya devam ederse çalışacak genç bulamayacağız. Okullar huzurevlerine dönüşebilecek, okullar kapanacak, kreşler kapanacak. Alarm verici boyutta dediğimiz durum da tam olarak da bu aslında. Afrika, şu anda aslında çok hızlı büyüyen, gelişen ve doğurganlık hızı çok yüksek olan ülkelerden. 2100 yılında dünyanın en kalabalık kıtasının Afrika olacağı söyleniyor. Ancak bizler de git gide küçüleceğiz. Eğer bu hızla devam edersek nüfus yaşlandıkça, genç nüfusumuz azaldıkça ne onlara bakabilecek bir ekonomiye sahip olabileceğiz ne çalışabilecek durumda genç sayımız ne de okula gidebilecek çocuklarımız olacak. Yaşlılığın arttığı, yalnızlaşmanın arttığı bir durumla karşı karşıya kalacağız. İşte tam da bu sebeple 'Aile Yılı' diyoruz. İşte tam da bu sebeple aileye ve nüfus hızına dikkat çekmek istiyoruz."

"Aile kurumunu güçlendirmeye yönelik bir seferberlik başlattık"

Bakan Göktaş, eylem planlarını aynı zamanda aile politikalarını, küresel ve toplumsal değişimleri de dikkate alan disiplinler arası bir zeminde şekillendirdikleri söyledi.

2025 yılını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle "Aile Yılı" ilan ederek aile kurumunu güçlendirmeye yönelik bir seferberlik başlattıklarına dikkati çeken Göktaş, "Bakanlık olarak, aile politikaları alanında kapsamlı ve stratejik bir yaklaşımla çalışmalarımıza hız kazandırdık. Diğer yandan, kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl aralık ayında iki yeni önemli yapı oluşturduk. Bu yapılar, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kuruludur. Nüfus Politikaları Kuruluyla ülkemizin dinamik nüfus yapısını korumak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Aile Enstitüsüyle de akademik araştırmalar yaparak, bu konuda politika geliştirici faaliyetler yürüttüklerinin altını çizerek, aileyi koruma vizyonunu, somut destek ve teşvik mekanizmalarıyla da güçlendirdiklerini kaydetti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 Aile Yılı kapsamında verdiği müjdeler aileyi destekleyen yeni teşvik ve hizmetlerimizdir. Bu anlamda 2025 yılı, aile konusundaki çalışmalarımızı adeta zirveye taşıyacağımız bir atılım yılı olmaktadır." ifadesini kullanan Göktaş, yeni sosyal destek programları, evlilik ve çocuk teşvikleri, gençlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bunlar arasında yer aldığını dile getirdi.

"Aile ve nüfus meseleleri, sadece bir yıla sığdırılamayacak kadar uzun vadeli bir vizyon gerektirmektedir"

Bakan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında aile değerlerini destekleyen etkinlikler, projeler ve kampanyalar düzenlediklerini, her alanda ilgili bütün bakanlıklarla, STK'lerle, yerel yönetimlerle, üniversitelerle "2025 Aile Yılı" kapsamında çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Bu sayede "Aile Yılı"nın topyekun bir seferberlikle yürüttükleri, toplumun her kesimine dokunan bir döneme dönüştüğüne dikkati çekerek, "Elbette ki, aile ve nüfus meseleleri, sadece bir yıla sığdırılamayacak kadar uzun vadeli bir vizyon ve kararlılık gerektirmektedir. Bu inançla Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz Uluslararası Aile Forumu'nda 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etti. Düşüşler çok hızlı gerçekleşiyor. Ancak 1,48'den 1,58'e, 1,60'a yükseltmek çok uzun zaman gerektiriyor." ifadelerini kullandı.