Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız

Bakan Fidan'dan terör örgütüne son uyarı! Operasyon an meselesi
Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

2 görevli öldürüldü! PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı

Bakan Göktaş, Devlet Himayesindeki Çocuklarla 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi

Bakan Göktaş, Devlet Himayesindeki Çocuklarla 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlete bağlı çocuklarla birlikte 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filmine katıldı. Film, önemli hayat dersleri içeriyor ve çocuklar için keyifli bir etkinlik oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklarla " Rafadan Tayfa : Kapadokya" filmini izledi.

Bakan Göktaş, Ankara'daki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda, devlet himayesindeki 7-9 yaşlarındaki 40 çocukla bir araya geldi.

Göktaş, Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktaran filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen İsmail Fidan ve çocuklarla " Rafadan Tayfa : Kapadokya" filmini seyretti.

Filminin sona ermesiyle, film karakterlerinin maskotları salona girerek çocuklarla oynadı. Bakan Göktaş da çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

"Hayatla ilgili çok önemli dersler var"

Sinema salonunun çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, "Öncelikle Rafadan Tayfa ekibine çok teşekkür ederim. Yapımcımız İsmail Fidan'a, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü İsmihan Yılmaz'a, tüm TRT ailesine. Rafadan Tayfa yıllardır çocuklarımızın hayranlıkla izlediği ve aslında hayatla ilgili çok önemli dersler öğrendiği bir film." dedi.

Animasyon filminin önemli mesajlar içerdiğini söyleyen Göktaş, filmde, hayatta pek çok zorlukla karşılaşılabileceğinin ancak buna rağmen hiçbir zaman umudun yitirilmemesi gerektiğinin anlatıldığını ifade etti.

Bakan Göktaş, devlet himayesindeki çocuklarla farklı etkinlikler düzenlediklerini aktararak, "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini sinemada izlemenin çocuklara heyecan kattığını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
img

Ferdi Tayfur'un mezarında hüngür hüngür ağladı
img

O sahneyi çekerken 16 bardak süt içmiş! Sebebini böyle açıkladı
img

Barıştılar mı? Icardi'den çok konuşulacak Wanda Nara kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi
Bu halinden eser kalmamış: Sergen Yalçın, yoğun bakımdaki kardeşinin son durumunu paylaştı

Bu halinden eser kalmamış! İşte Sergen'in kardeşinin son durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Son Dakika Haberleri

Arsenal Newcastle CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Newcastle maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ömer Beyazıt kimdir? Rize PTT Ömer Beyazıt kimdir, neden öldü? Sporting Lizbon Porto CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sporting Lizbon Porto maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Selim Okumuş kimdir? PTT Müdür Vekili Selim Okumuş kimdir, neden öldü? Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı? TRT Spor canlı izle! SPORTING LIZBON PORTO maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren adam kim, PTT çalışanlarını neden öldürdü? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? Timuçin Cengizhan mı? Cengiz Han asıl adı Timuçin mi? 8 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.