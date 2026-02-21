Haberler

Bakan Göktaş, depremzedelerin evinde iftar yaptı, genç çiftin kız isteme ziyaretine aracılık etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da deprem sonrası kalıcı konutlarına yerleşen Demir ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, iftar sofrasına konuk olduğu aileyle birlikte vakit geçirdi ve gençlerin evlilik hazırlıkları için destek oldu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da deprem sonrası kalıcı konutlarına yerleşen Demir ailesini ziyaret edip, iftar sofrasına konuk oldu. Bakan Göktaş, ailenin oğlu Musab'ın arkadaşının babasını arayarak 'Kız isteme ziyareti' için söz aldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da, AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın 'Yeni Evim, İlk İftarım' programı kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşen Demir ailesinin evini ziyaret etti. Bakan Göktaş, baba Mehmet, anne Muazzez ve oğulları Musab Demir ile birlikte iftar yaptı. Ailenin talep ve önerilerini de dinleyen Bakan Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

SÖZ ALDI

Bakan Göktaş, ziyarette Musab Demir'in evlilik hazırlıkları konuşulurken, gençlerin bu yoldaki ilk adımına da destek oldu. Göktaş, Musab'ın Isparta'da yaşayan kız arkadaşının ailesini telefonla aradı. Gençlerin mutluluğu için aracı olan Bakan Göktaş, aileyle görüşerek 'Kız isteme ziyareti' için söz aldı. Göktaş, görüşmede yuva kurmanın önemine değinerek, "Türkiye genelinde gençleri evlendirmek için çok çalışıyorum. Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. Gençlerimizin de yaşı gelmiş, bir gelsinler çayınızı içsinler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
