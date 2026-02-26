Haberler

Bakan Göktaş, çocuklarla birlikte ilahiye eşlik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çocuklarla birlikte 'Kabe'de Hacılar' ilahisine eşlik etti. Göktaş, ilahinin Türkiye'nin yüreğine işlediğini belirterek, bestecilere teşekkür etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla birlikte 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiye eşlik etti.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye'nin yüreğine işleyen o ilahiyi duyunca çocuklarımızla birlikte eşlik etmeden duramadık. Seslerimizin ve gönüllerimizin bir olduğu, aynı duygu ve inançla birbirimize kenetlendiğimiz nice Ramazanlara. Bu kıymetli eseri milyonların diline düşüren besteci Abdurrahman Önül'e ve Celal Karatüre'ye yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

