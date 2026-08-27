Bakan Göktaş, Türk Devletleri Büyükelçileriyle Zirve Öncesi Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Kırgızistan Büyükelçiliği Müsteşarı Aibek Akaev ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Olağan Zirvesi öncesinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türk dünyası olarak, ailelerin güçlendirilmesine ve kadınların hayatın her alanında desteklenmesine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Kadim değerlerimizi, köklerimizi ve kimliğimizi koruyarak ortak geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA