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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alevi Vatandaşlarla Buluştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği'nde aşure dağıttı. Göktaş, dernek üyeleriyle sohbet etti ve dernek binasının boşaltılması talebine karşı çıktı. Ayrıca, Bakan Göktaş, Alevi-Bektaşi kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Bakan Göktaş, Emirdağ'da da esnafı ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Alevi vatandaşlarla bir araya geldi, Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneğinde aşure dağıttı.

Göktaş, kentteki programı sırasında, Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneğini ziyaret etti.

Dernek binasına gelişinde Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Güllü ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra aşure kazanının başına geçen Göktaş, yapılan duaların ardından aşure dağıttı.

Aşure dağıtımı sonrası konuşan Dernek Başkanı Güllü, Bakan Göktaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, dernek üyelerinin Afyonkarahisar'da 2006'dan bu yana kiralık binalarda, iş hanlarında ve düğün salonlarında zor şartlarda ibadetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha sonraki süreçte 22 Aralık 2021'de Afyonkarahisar Belediyesi ile imzaladıkları işbirliği protokolüyle 7 yıllığına Yenice Mahallesi'ndeki taşınmazın derneklerine tahsis edildiğini aktaran Güllü, "Bugün Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, cemevi olarak kullanılan taşınmazın, Tebligat Kanunu'na dahi uyulmadan, derneğimiz muhatap alınmadan mahalle muhtarlığına teslim edilmek suretiyle bırakılan bir yazı ile binamızın boşaltılması istemektedir." ifadesini kullandı.

Güllü, Belediyenin talebinin hukuk dışı olduğunu savunarak, dernek binasını boşaltmak istemediklerini belirtti.

"Alevi-Bektaşi kültürünü korumak, gelecek nesillere taşımak adına önemli çalışmalar yapılmaktadır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise birlik, beraberlik ayı Muharrem'in son günlerinde alevi vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve muhabbetlerini ileten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, her daim, alevi vatandaşlarımızın ve cemevlerimizin talepleri konusunda hassas bir tutum sergilemiştir. Bu anlamda 2022'de kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, bu adımların somut bir göstergesidir. Başkanlığımızla, cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar kamu güvencesi, desteği ve denetimiyle yürütülmektedir. Alevi-Bektaşi kültürünü korumak, gelecek nesillere taşımak adına önemli çalışmalar yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

Güllü'nün ifade ettiği "tahliye" konusundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Belediyecilik demek, toplumun tüm kesimlerine eşit hizmet götürmek demektir. Kim olduğuna bakmadan hizmetlerini eksiksiz sunmak demektir. Belediyecilik herkese eşit hizmet etmek, hukuk güvencesini korumaktır. Derneğimizin maruz kaldığı tutum, bizleri üzmektedir. Alevi kardeşlerimizin hizmetine bir protokolle sunulan bu binadan çıkmalarını talep etmek büyük bir haksızlıktır. Afyonkarahisar Belediyesi, böylesi bir ayrımcılık hatasına düşmemelidir. Hukuka, yapılan protokollere sadık kalmalıdır. Biz bu anlamda, derneğimizin arkasındayız. Bu sürecin takipçisiyiz. Toplumu bölen, kardeşi kardeşe düşüren bu tür hareketlere de meydan bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse yapmaktan geri durmayacağız. Her daim yanınızdayız. Valimiz de sürecin yakın takipçisi."

Ana ocağına ziyaret

Bakan Göktaş, daha sonra "ana ocağı" Emirdağ'a gitti.

Esnafı tek tek ziyaret ederek sohbet eden Göktaş, Belçika'dan gelen vatandaşlarla zaman zaman Fransızca konuştu. Yapılan davet üzerine bir çay ocağına da oturan Bakan Göktaş, burada çay içti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

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