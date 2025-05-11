Bakan Göktaş, Anneler Günü'nde Ninni Festivalinin Önemi Üzerine Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün fedakarlıklarıyla, sevgileriyle, merhametiyle bütün annelerimizin günü ama bizim medeniyetimizde Anneler Günü sadece bir gün değil her gün kutlanması gereken çok kıymetli bir gün aslında." dedi.

Göktaş, Esenler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Ninni Festivali'nde yaptığı konuşmada, festivalin Anneler Günü'ne denk getirilmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Göktaş, hayatını kaybeden annelere de Allah'tan rahmet diledi.

Göktaş, "Bugün fedakarlıklarıyla, sevgileriyle, merhametiyle bütün annelerimizin günü ama bizim medeniyetimizde Anneler Günü sadece bir gün değil her gün kutlanması gereken çok kıymetli bir gün aslında. Annelik gerçekten gece gündüz demeden, 24 saat yaşadığımız bir duygu, bir merhamet. Bir anne çocuğunu yetiştirirken aynı zamanda bir toplumun geleceğini de şekillendirir." diye konuştu.

Festivalin, annelerin yüreğinden kopup gelen o kadim ezgileri yaşatmanın, kuşaktan kuşağa aktarmanın çok güzel bir simgesi olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Ninni sadece kendi kültürümüzde değil, dünyanın dört bir yanında aslında konuşulan bir dildir. Ülkemizde de Trabzon'da, Erzurum'da, Edirne'de, Antalya'da, İstanbul'da çok farklı ninniler ve ezgiler söylenir. Ama hepimiz biliyoruz ki o merhamet dilini, o sevgi dilini, anneyle çocuğun arasındaki o kıymetli bağı, annenin sesinden çıkan o güzel ninniler okşar ve aslında vuku bulur. Kaybolmaya yüz tutmuş hem hatırlatmak hem de tekrar canlandırmak için kurulan bu güzel festival için ben önce çok kıymetli başkanımızı tebrik ediyorum."

"Kültürel mirasımızı da sahiplenmek adına çok kıymetli bir festival

Bakan Göktaş, ninnilerin sadece anneyle çocuğun arasındaki bağ değil, aynı zamanda kültürün ve medeniyetin de çok kıymetli bir simgesi olduğunu ifade etti.

Bir bebeğin doğduğunda tanıştığı ilk sesin genellikle annesinin sesi olduğunu dile getiren Göktaş, "O ilk ses aslında bir melodidir de. Büyüdüğünde, zamanı geçtikçe o sesin tınıları o bebeğe iyi gelir. Çocuğa 'pış pış' demek onu sakinleştirir. Çünkü ninniler de aynı şekilde bir güvendir, güvencedir, bir bağdır, çocuklarıyla sadece bir uyku değildir aslında. Aslında neslimizin, kültürümüzün de bir parçasıdır ninnilerimiz." şeklinde konuştu.

Göktaş, "Biliyorsunuz kıymetli anneler, babalar, bu yılı sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı ilan ettik. Aile yılının ruhunu coşkuyla, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren bir şekilde kutlamayı çok önemsiyoruz. Bu festival de aslında hem aile yılımızın ruhunu yansıtıyor hem annelerin verdiği o özveri, o cesaret, o merhamet, o sevgiyi ninniler vesilesiyle anlatıyor. Aynı zamanda kültürel mirasımızı da sahiplenmek adına çok kıymetli bir festival." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bakan Göktaş'a üzerinde ayet yazılı tablo hediye etti.

Festivalde çeşitli sanatçılar sahne alırken, Anneler Günü'ne özel etkinlikler yapıldı.