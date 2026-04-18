Bakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar! İngiliz mevkidaşıyla da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile bir araya geldi. Forumda konuşma yapan Bakan Fidan, "AB kurumsal olarak bir araya gelip kendi gücünü kullanarak, İsrail’in faaliyetlerini kısıtlamak konusunda bir duruş sergilemiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında bugün Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF2026 HostTALK’a konuşmacı olarak katıldı.

Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün yaşadığımız çağda diplomasi her zaman olduğundan daha önemli ve diplomasiye daha çok ihtiyaç duyuluyor.

Biz artık uluslararası sistemde ulus devletlerin daha fazla önem taşıdığını görüyoruz. Bu açıdan devletler için diplomasi çok daha önemli.

Biz alışageldik sistemin kendi yolunda gitmesini beklersek önce bir savaş, sonra bir yıkım göreceğiz.

İsrail kendi güvenliğinin peşinde koşmuyor, daha fazla toprak peşinde koşuyor.

İşi daha karmaşık hale getiren şu: İsrail; Avrupa ve ABD’den müthiş bir destek alıyor.

Bölgesel ülkeler de yeni bir uyanışın şafağındalar. İsrail’in bölgesel tehdit oluşturduğunu biliyorlar.

AB kurumsal olarak bir araya gelip kendi gücünü kullanarak, İsrail’in faaliyetlerini kısıtlamak konusunda bir duruş sergilemiyor.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD, yeni dünya düzeninin lideri oldu ama sonraki dönemde yeni sistemin babası sistemin kendisine uymamaya başladı."

Kaynak: AA
