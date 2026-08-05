Fidan Amman'da Dörtlü Bakanlar Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Beşinci Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Beşinci Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Beşinci Toplantısı'na katıldığı belirtildi.
Kaynak: AA