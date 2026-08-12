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Fidan'dan Libya'da 'Tek Libya' Vurgusu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyaretinde 'Tek Libya' politikasını vurgulayarak, ülkenin batısı ve doğusu arasında diyalog ve işbirliğini desteklemeye devam edeceklerini, Libya'nın barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya halkının kendi geleceğini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmesini esas olduğunu belirterek, "Libya'nın batısı ile doğusu arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini desteklemeyi, Libya'nın barışına, istikrarına ve refahına katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Şahsına ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlik ve hüsnükabul için tüm Libya makamlarına teşekkürlerini sunan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus ile Bingazi'de son derece kapsamlı ve verimli temaslarda bulunduğunu aktardı.

Fidan, söz konusu ziyaretin, Türkiye'nin Libya'nın batısı, doğusu ve güneyi arasında ayrım gözetmeyen "Tek Libya" politikasının somut bir tezahürü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz. Libyalı kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmesi esastır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, Libya'nın batısı ile doğusu arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini desteklemeyi, Libya'nın barışına, istikrarına ve refahına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

İki ülke arasındaki işbirliği ve güncel gelişmeler ele alındı

Ziyaret kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldiğini belirten Fidan, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Libya'daki siyasi süreci, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik meselelerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktardı.

Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştüğünü ifade etti.

Bakan Fidan, Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Genelkurmay Başkan Vekili Selahaddin en-Nemruş ve Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkanı Mahmud Hamza ile yaptığı görüşmelerde de iki ülke arasındaki işbirliği ve güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarının altını çizdi.

Fidan, Trablus'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığını da ziyaret etti

Bingazi kentindeki temasları kapsamında da Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile de görüştüğünü belirten Fidan, bu görüşmelerde, ülkenin siyasi ve güvenlik gündemine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele aldıklarını vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin güvenlik ve savunma alanındaki ikili işbirliğini Libya'nın istikrarına ve bölgesel güvenliğe somut fayda sağlayan stratejik unsurlardan biri olarak gördüklerine işaret ederek, bu kapsamda Trablus'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığını da ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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