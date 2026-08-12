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Rami Kütüphanesi'ne Dünya Birinciliği: IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü Türkiye'de

Rami Kütüphanesi'ne Dünya Birinciliği: IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü Türkiye'de
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin 2026 IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçilerek birincilik ödülünü kazandığını açıkladı. Ersoy, tarihi Rami Kışlası'nın çevre dostu ve modern bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü belirterek, ödülün Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını ifade etti.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin 2026 IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçilerek birincilik ödülünü kazandığını açıkladı. Ersoy, tarihi Rami Kışlası'nın çevre dostu ve modern bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü belirterek, ödülün Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından Rami Kütüphanesi'nin, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçilerek birincilik ödülünü kazandığını bildirdi.

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Atıl durumdaki tarihi Rami Kışlası'nı çevre dostu yaklaşımı, güçlü yeşil altyapısı ve yaşayan kamusal alan modeliyle uluslararası ölçekte örnek gösterilen modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Türkiye'den bu prestijli ödülde büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanemiz, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen ödül töreninde ülkemize birincilik gururu yaşattı.

Tarihi mirasımızı koruyarak geleceğin kütüphanelerini inşa etme vizyonumuzun uluslararası alanda takdir görmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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