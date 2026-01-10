Bakan Ersoy, Sivas'ta kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı

Armağan GÖKMEN/ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Kızılelma köyünde kardan İstanbul'daki Kız Kulesi'nin benzerini yapan çocuklarla İstanbul'da bir araya geldi. İki gün boyunca İstanbul'u gezen çocuklar, Bakan Ersoy'la Üsküdar'da Kız Kulesi'ne karşı çay içti, ardından kuleyi gezdi. İ

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu'nun köydeki çocuklarla birlikte kardan inşa ettiği Kız Kulesi ve karşısında içilen çayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu içten hikayeye karşılıksız kalmadı. Ersoy, sosyal medyada herkesi gülümseten çocukları İstanbul'a davet etti. Adem Soylu ve çocuklar Kız Kulesi'nin karşısında Bakan Ersoy ile bir araya geldi. Kız Kulesi'nde ağırlanan çocuklar, ilk kez geldikleri İstanbul'u gezme fırsatı da buldu.

'SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK, DAVET ETTİK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gördüklerini belirterek çocukların kardan Kız Kulesi yaptıklarını, karşısına geçip çay içtiklerini ve 'İnşallah İstanbul'da da bize nasip olur' dileğinde bulunduklarını söyledi.

Bu görüntülerin ardından çocukları İstanbul'a davet ettiklerini ifade eden Ersoy, "Biz de onları davet ettik; İstanbul'da ağırladık. Hem Kız Kulesi'ni hem Galata Kulesi'ni hem de Bakanlığımıza bağlı diğer kültür noktalarını gezme fırsatını sağladık"dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN ANADOLU'YU TANIMASI ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Ersoy, Bakanlık olarak çocukların Anadolu'yu, kültürü ve kültürel değerleri tanımalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak bu tür faaliyetleri her fırsatta değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların çocuklara bırakılacak kültürel miras açısından çok değerli olduğunu belirten Ersoy, çocukların geleceğe bırakacakları mirası tanımaları noktasında bu buluşmanın güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.

'GELECEĞE MİRAS VE YAŞAYAN MİRAS OKULU ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Ersoy, Bakanlık bünyesinde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 260 noktada arkeolojik kazı ve kültürel miras çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Bunun yanında Yaşayan Miras Okulu Projesi'ne de değinen Ersoy, geleneksel sanatların ustalar ve Bakanlık sanatçıları tarafından çocuklara aktarılması için yeni bir çalışma başlatıldığını, bu projenin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. İlk etapta bu yıl 12 şehirde, etnografya müzeleri bünyesinde Yaşayan Miras Okullarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, çocukların bu merkezlere düzenli olarak gelerek geleneksel kültürü öğrenmelerinin amaçlandığını söyledi.