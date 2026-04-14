Bakan Ersoy, 'Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Tanıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın Andican şehrinin "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmasına ilişkin, "Bugün Andican'da yürütülen çalışmalar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde şekillenen reform süreciyle birlikte, tarihi miras ile modern kalkınmanın güçlü bir şekilde buluştuğunu göstermektedir." dedi.

Özbekistan Kültür Bakanlığı, Andican Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde, "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Tanıtım Töreni" Ankara'da düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilen törende konuşan Ersoy, Özbekistan'dan gelen Vali Yardımcısı Elyorbek Holmirzaev ve sanat heyetini başkentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Andican'ın tanıtımına ev sahipliği yapan Ankara'nın da Türk Devletleri Teşkilatı tarafından "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesinin, bu buluşmaya ayrı bir değer kattığını belirten Ersoy, farklı kurumsal çatılar altında Türk dünyasının yürüttüğü ortak vizyonun güçlü bir şekilde yansıtıldığını vurguladı.

Türk dünyasının güçlü birliğini ve kültürel hafızasını sürekli diri tutmak zorunda olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Eskiden bize kim olduğumuzu unutturmak, Türk milletinin dallarını gövde ve köklerinden koparmak için zorla, zulümle yapılanlar bugün popüler kültür adı altında, özellikle sosyal medya ve dijital dünya üzerinden maruz kaldığımız içeriklerle yapılmaktadır. Dijitalleşen dünya ve teknoloji kullanımıyla hayatımızın olağan akışına her gün, her an dahil ettiğimiz sayısız söylem, görsel ve işitsel yapımlar, gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bizler toplumlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmesini, öz kimliklerini öğrenmelerini ve sahiplenmelerini sağlamakla mükellefiz."

Türk devletleri kendi kamu kurumlarıyla bu çalışmaları yürütürken, TÜRKSOY'un tüm Türk dünyasını kapsayacak şekilde ağır ve vazgeçilmez bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Ersoy, TÜRKSOY'un 33 yıldır binlerce yıllık Türk tarihinin bilgi ve birikimi ile bundan doğup şekillenen kültürü korumak, yaşatmak ve dünyada hak ettiği saygın konuma ulaştırmak için yoğun çalışma sarf ettiğini söyledi.

"Ortak değerlerimizin uluslararası düzeyde görünürlüğü artırılmaktadır"

"Türk Dünyası Kültür Başkenti" programının önemini vurgulayan Ersoy, "Zira bu program, 14 yıldır Türk dünyasının kültürel mirasını tanıtmak, şehirler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi güçlendirmek amacıyla kararlılıkla yürütülmekte, atılan bu adımlarla ortak değerlerimizin uluslararası düzeyde görünürlüğü artırılmaktadır. Bu yönüyle program, kültürel diplomasi alanında da stratejik bir rol üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Astana'dan başlayan bu silsilenin Türk dünyasının 13 şehrinde kültür köprüleri kurulmasına, değerlerin anlatılması ve anlaşılmasına hizmet ettiğini dile getirerek, "Şimdi bu sancak Andican'a teslim edilmiştir. Andican, Türkistan'ın kalbinde yer alan, ilmin, sanatın ve devlet geleneğinin asırlar boyunca şekillendiği istisnai bir merkezdir. Bu kadim şehrimiz, büyük devlet adamı ve düşünür Zahirüddin Muhammed Babür'ün doğduğu yer olarak Türk ve dünya tarihine adını silinmez izlerle kaydetmiştir." dedi.

"Ortak gelecek vizyonu bizleri daha güçlü bir birlikteliğe taşımaktadır"

Ersoy, Andican'ın Türk dünyasının fikri uyanışına yön veren önemli isimler yetiştirdiğini belirtti.

Bu isimlerden Abdülhamid Süleymanoğlu'nun Sovyet dönemindeki işkencelere rağmen mücadelesini sürdürdüğünü ve "Çolpan" mahlasıyla simge isimlerden biri haline geldiğini belirten Ersoy, Süleymanoğlu'nun eserlerindeki "Birleşme zamanı gelmiştir. Artık Türkistan'ın bahçeleri süslensin." çağrısının bugün Türk dünyasının attığı adımlarda karşılık bulduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin, Türk dünyasının her alanda bütünleşmesini stratejik bir öncelik olarak değerlendirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu hedefe hizmet edecek politikaları kararlılıkla yürütüyor, bu yolda kardeşlerimizin attığı her adımı da destekliyoruz. Andican'ın bu önemli sürecine de aynı şekilde desteğimizi sürdüreceğiz. Şüphe yoktur ki ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek vizyonu bizleri daha güçlü bir birlikteliğe taşımaktadır. Andican'da 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin hayırlı olmasını, amaçlarına layıkıyla hizmet etmesini diliyor, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının daha da pekişmesini temenni ediyorum. Genel Sekreter Sayın Sultan Raev'in şahsında bu anlamlı projeyi büyük bir başarıyla yürüten TÜRKSOY'u tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün Andican'da yürütülen çalışmalar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde şekillenen reform süreciyle birlikte, tarihi miras ile modern kalkınmanın güçlü bir şekilde buluştuğunu göstermektedir."

Konuşmaların ardından Andican Vali Yardımcısı Holmirzaev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Bakan Ersoy'a hediye takdiminde bulundu.