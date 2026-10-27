Bakan Çiftçi, SYDV performansında öne çıkan 17 mülki idare amirine belge verdi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) 2025 yılının ikinci ve 2026 yılının ilk yarısını kapsayan performans değerlendirmelerinde öne çıkan 17 mülki idare amirine performans ve başarı belgelerini takdim etti. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En değerli nişanımız milletimizin hayır duasıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın (SYDV) 2025'in ikinci ve 2026'nın ilk yarısını kapsayan performans değerlendirmelerinde öne çıkan 17 mülki idare amirimize Performans ve Başarı Belgelerini takdim ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan SYDV'lere verilen performans karnelerinde; hanelerin ihtiyaçlarına uygun hizmet, yardım miktarlarının doğru tespiti, karar süreçlerinin zamanında yürütülmesi, vefa hizmetlerinin etkinliği ve aktif hane ziyaretleri değerlendirildi. İl ve ilçelerimizin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini esas alan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) kademelerinde ilk üçteki vakıflarımızın başarılarını ödüllendirdik. Mülki idare amirliği, milletimizin derdiyle dertlenmek, devletimizin şefkatini her haneye ulaştırmaktır. Bir yaşlımızın kapısını çalmak, ihtiyaç sahibi bir ailemize el uzatmak ve hayır duası almak, başarının en kıymetli karşılığıdır."

BAŞARI BELGESİ VERİLEN 17 MÜLKİ İDARE AMİRİ

Başarı belgesi takdim edilen mülki idare amirlerine ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Başarı belgelerini takdim ettiğimiz mülki idare amirlerimiz; Muş Valisi Sayın Avni Çakır, Tirebolu Kaymakamı Sayın Tuncay Kaldırım, Tokat Vali Yardımcısı Sayın Abdullah Aslaner, Samandağ Kaymakamı Sayın Emre Dündar, Horasan Kaymakamı Sayın Mesut Ozan Yılmaz, Pülümür Kaymakamı Sayın Mehmet Akif Temur, Ankara Vali Yardımcısı Sayın Gürkan Demirkale, Yenişehir Kaymakamı Sayın Yunus Ataman, Tatvan Kaymakamı Sayın Yiğit Yaşar Demirer, İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Sayın Mustafa Akın, Narman Kaymakamı Sayın Erkan Adıbelli, Altınova Kaymakamı Sayın Göksu Bayram, İzmit Kaymakamı Sayın Yusuf Ziya Çelikkaya, Konya Vali Yardımcısı Sayın Zeyit Şener, Erdemli Kaymakamı Sayın Aydın Tetikoğlu, Aydıncık Kaymakamı Sayın Mehmet Çelik, Sivrihisar Kaymakamı Sayın Yunus Emre Temel. Mülki idare amirlerimizi tebrik ediyor, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri milletimizin hayır duasına layık eylesin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı