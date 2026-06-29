Bakan Çiftçi, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış programına katılarak, kaymakamlığın mesuliyet ve hizmet esasına dayandığını vurguladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış programına katıldı.
Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış programında; yıllar önce aynı heyecanla başladığım bu kutlu mesleğe bugün adım atan genç kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. Kaymakamlık; makamdan önce mesuliyeti, yetkiden önce hizmeti esas almaktır. Vatandaşın derdini dinlemek, çaresiz kaldığı anda devletimizin şefkatini ve gücünü yanında hissettirmektir. Kaymakam adaylarımızın; meslek hayatları boyunca kendilerini geliştiren, devlet vakarını koruyan, kapısını ve gönlünü milletimize daima açık tutan idareciler olacaklarına inanıyorum. 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nun hayırlı olmasını diliyor; her bir kardeşimize başarılar temenni ediyorum. Rabbim milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı ve görev yaptıkları yerlerde güzel izler bırakmayı nasip eylesin" dedi.