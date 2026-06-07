Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye Haber Kameramanları Derneği yönetimini kabul etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye Haber Kameramanları Derneği yönetimini kabul etti Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Haber Kameramanları Derneği yönetimini kabul etti. Bakan, emniyet, jandarma ve AFAD personelinin basın mensuplarıyla doğru iletişim kurmasının önemini vurgulayarak, basın trafik kartlarıyla ilgili çalışma yapılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet, jandarma, AFAD ve diğer personelin basın mensuplarıyla doğru iletişim kurmasını son derece önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, Türkiye Haber Kameramanları Derneği yönetimini makamında kabul etti.

Burada konuşan Çiftçi, haber kameramanları ve habercilerin sahada karşılaştıkları sorunları yakından bildiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet, jandarma, AFAD ve diğer personelin basın mensuplarıyla doğru iletişim kurmasını son derece önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle afet ve olağanüstü durumlarda habercilik faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Çiftçi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için haber kameramanları ve habercilerin vazgeçilmez bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, basın trafik kartlarının sahada sorunsuz şekilde kullanılabilmesi için çalışma yapacaklarını bildirdi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın ise basın kartlarının kimlik olarak kullanılmasına yönelik talimatı dolayısıyla Çiftçi'ye teşekkür ederek, basın trafik kartları için de benzer bir düzenleme beklediklerini ifade etti.

Kabulün ardından Türkiye Haber Kameramanları Derneği heyetiyle hatıra fotoğrafı çektiren Çiftçi'ye hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Fenerbahçe başkanı kim olacak? Oylar sayılıyor, işte ilk sonuçlar

Oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar
Kutlamalar başladı! İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde

Kutlamalar başladı! İşte başkanlığa koşan isim
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti

Tüm stadyum aynı sesle inledi! İşte tribünlerde daha ağır basan aday
Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu

Aldığı haberle yıkıldı!

Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"Karakter çok önemli" dediler, kapının önüne koydular
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal

Soruyu beğenmeyince çileden çıktı: Sunucuya hakaretler yağdırdı