Bakan Bayraktar, Paris'te Düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne Katıldı

(ANKARA) –

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıklarını belirterek Türkiye'nin nükleer enerji vizyonunu uluslararası muhataplarla paylaştıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ikincisi düzenlenen zirve kapsamında Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere Paris'teyiz" ifadelerini kullandı.

Zirvenin açılışında Emmanuel Macron'un konuşma yaptığını belirten Bayraktar, açılış hitabının ardından Türkiye adına ulusal beyanlarını sunduklarını aktardı. Bayraktar, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açılış hitabının ardından ulusal beyanımızda, Türkiye'nin nükleer enerji vizyonunu uluslararası muhataplarımızla paylaştık" dedi. Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"Jeopolitik krizlerin enerji arz güvenliğinde yarattığı kırılganlıklar ile elektrifikasyon, yapay zeka ve veri merkezlerinin artırdığı elektrik talebi, nükleer enerjinin stratejik önemini bir kez daha kanıtlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşmak için yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, güvenilir ve kesintisiz karbonsuz üretim sağlayan nükleer enerjiyle birleştiren dengeli bir sistem inşa ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile başlattığımız bu sürece ek olarak Sinop ve Trakya projelerimizle kapasitemizi artıracak, 2053 yılına kadar en az 5 GW'ı Küçük Modüler Reaktörlerden (SMR) oluşmak üzere toplam 20 GW nükleer kurulu güce ulaşacağız. Bu dönüşümün güçlü uluslararası iş birliği ve sürdürülebilir finansman modelleriyle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Kasım ayında Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31'in, temiz enerji teknolojileri ve enerji dönüşümü alanlarında küresel iş birliğini daha ileri taşıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA