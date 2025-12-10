Bakan Bayraktar 30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattında somut adımlara geldik

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazar'ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarını Hazar'ın batısına taşımak önceliklerimizden biri olmalıdır. 30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattıyla Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atma aşamasına geldik. Hazar'ın batısında zaten bunun için altyapı hazır, TANAP bu bağlamda çok stratejik bir proje. Bu hedefte sağlayacağımız ilerlemeler hem Türk Devletleri'nin kalkınmalarına katkı yapacak hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasaları bağlamında oyun değiştirici bir etkisi olacak dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türk Devletler Teşkilatı Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. TDT Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı'na Bakan Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov, Kubanıçbek Ömüraliyev TDT Genel Sekreteri, Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Ilyas Bakytzhan katıldı. Program kapsamında teknik Yenilenebilir enerjiden petrol ve doğal gaza, nükleer enerjinin barışçıl kullanımından akıllı şebekelere kadar enerjinin tüm alanlarında iş birliği ve atılacak adımlar değerlendirildi.

'30 YILLIK HAYALİMİZ OLAN HAZAR GEÇİŞLİ BORU HATTINDA SOMUT ADIMLARA GELDİK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Asya'da üretilecek yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği Hazar'ın batısına taşımayı öngören 'Yeşil Enerji Koridoru' projesinin bu bağlamda çok mühim olduğunu belirtmek isterim. Biz bu konuda Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan da kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar. Kırgızistan'ın da bu birlikteliğe katılmak isteğini öğrendik ve bundan memnuniyet duyduk. Biz de bu parçalı yapıları birleştirip bir sinerji yaratmak gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ve Kırgızistan'ın da katılımıyla bu iş birliği çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu proje ile bölgenin potansiyelini hayata geçirerek üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa'ya taşıyacağız. Hazar'ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarını Hazar'ın batısına taşımak önceliklerimizden biri olmalıdır. 30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattıyla Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atma aşamasına geldik. Hazar'ın batısında zaten bunun için altyapı hazır, TANAP bu bağlamda çok stratejik bir proje. Bu hedefte sağlayacağımız ilerlemeler hem Türk Devletleri'nin kalkınmalarına katkı yapacak hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasaları bağlamında oyun değiştirici bir etkisi olacak. Doğal gazın yanı sıra Orta Asya petrol kaynakları için de en önemli güzergahların başında Türkiye geliyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı vasıtasıyla uluslararası pazarlara doğrudan erişim sağlayabiliyor Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi ile günlük yaklaşık 600-700 bin varil petrolü Ceyhan üzerinden dünya pazarına ulaştırıyoruz. Dünyada dengeli bir petrol arzının sağlanması için son derece kritik önem taşıyan bir proje dedi.

'2028 YILINDA TÜKETTIĞİMİZ DOĞAL GAZIN EN AZ YÜZDE 20'SİNİ DEPOLAYABİLMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Bayraktar, Toplantımızın Türk Devletler Teşkilatı vizyonuna ve kardeşliğimize yakışır şekilde geçmesini temenni ederek sizlere ülkemizdeki enerji gelişmelerine ve temel politikalarımıza ilişkin bazı bilgiler vermek istiyorum. Son 20 yılda üç katına çıkan enerji talebimiz önümüzdeki 30 yıl içerisinde de en az 3 kat artacak. Artan enerji talebimizi karşılamak ve ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden gelmek amacıyla farklı politikalar ve stratejiler geliştiriyoruz. diye konuştu.

Bayraktar, Yenilenebilir kurulu güce baktığınızda, son yıllarda tamamı özel sektör yatırımı olmak üzere 30 bin megavit üzerinde kapasiteyi devreye aldık. 2035 yılına kadar sadece güneş ve rüzgardan 120 bin megavitlik kapasiteye sahip olmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, karbonsuz baz yük olan nükleer enerjide 2050 yılına kadar 20 kilowatt kapasiteye ulaşma hedefimiz var. Akkuyu Nükleer Santralinden ilk elektriği önümüzdeki sene üreteceğiz, yeni nükleer santral projeleri için de çalışmalarımız ve müzakerelerimiz devam ediyor. Hidrokarbonlar da hala büyük önem arz ediyor Türkiye için. Bunlara yönelik yatırımlar da enerji politikamızda önemli bir yere sahip. 2020 yılında yaptığımız Karadeniz'deki keşiften 2023 yılında üretime başladık. Yapacağımız yatırımlarla üretimimiz, 2028'de yıllık 16.5 milyar metreküpe üretimimizi çıkaracağız ve Türkiye'deki neredeyse tüm hanelerin doğal gaz ihtiyacını karşılar hale geleceğiz. Bir yandan da doğal gaz altyapımıza önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Doğal gaz depolama ve LNG gazlaştırma terminali sayımız ile kapasitemizi artırdık, arttırdık. 2028 yılında tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabilmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlarımızın meyvelerini de alıyoruz. Kendi arz güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra bölgemizdeki ülkelerin arz güvenliğine de katkı yapıyoruz. Macaristan dahil Doğu Avrupa'da birçok ülkeye doğal gaz ihraç etmeye başladık. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya bunlardan bazıları. BOTAŞ çok geniş bir tedarik çeşitliliğine sahip. Bugün 22 farklı ülke ve 33 şirketten doğal gaz alıyoruz.Türkmenistan'dan da bu sene ilk kez ülkemize gaz ithal ettik. Bir sonraki adım olarak bu akışın miktarını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Suriye'ye Azerbaycan ve Katar ile iş birliği yaparak ülkemiz üzerinden gaz vermeye başladık. Yıllardır elektrik sağladığımız Suriye'ye gaz tedarikine de başlayarak toparlanma sürecine ve Suriye halkının normal yaşam koşullarına ulaşmasına katkı yapıyoruz. Petrol tarafında da yerli üretimimiz devam ediyor. Yeni sahalar keşfetmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Yurtdışında da petrol faaliyetlerimiz ve yatırımlarımız mevcut. Somali ve Pakistan'da arama sahaları için anlaşmaları tamamladık. Kamu şirketlerimiz yurtiçinde ve yurtdışında uluslararası standartlarda faaliyetler yürütmekte. Socar, MOL ve MVM, Kazmunaygaz, Turkmengaz ile çok verimli ve giderek gelişen iş birliklerimiz var. TDT üyelerinin tamamının kamu ve özel şirketleriyle de bu iş birliklerini gerek kendi ülkelerimizde gerekse de üçüncü ülkelerde geliştirmek arzusundayız. Enerji dönüşüm sürecinin önemli aktörlerinden biri olan kritik minerallerle ilgili faaliyetlerimizden de bahsetmek istiyorum. Milli Maden politikamızda kritik ve stratejik madenler önemli bir yer tutuyor. Savunma sanayimizin, elektrikli otomobilimizin, depolama teknolojilerinin ve yenilenebilir enerji ekipman üretiminin merkezinde kritik ve stratejik madenler yer alıyor. Bu çerçevede tıpkı enerji alanında olduğu gibi TDT bünyesinde madenler için de bir bakanlar buluşmasının faydalı olabileceğine yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı.