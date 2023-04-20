Bakan Akar: Mehmetçik, 'girilmez' denilen yerlerin hepsine girdi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bunlar akıllarınca Mehmetçik tarafından bazı yerlere 'girilemez' dediler. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi. Mehmetçik, teröristlerin inlerini, barınaklarını, mağaralarını, sığınaklarını başlarına yıktı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen 'Geleneksel Memur-Sen İftar Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Sizler sendikalar olarak memurlarımızın, işçilerimizin haklarını korurken Mehmetçik de milletimize karşı yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ülkemizin hakkını, hukukunu korumak için gece gündüz demeden zorlu arazi ve iklim şartlarında büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.

"Güvenlik ve bekamıza yönelik kazanımlarımız varken bazıları çıkıp 'biz terörist elebaşını çıkaracağız', 'operasyonları durduracağız' diyorlar. Bütün bu kazanımları yerle bir etmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. Bunlarla iş birliği yapan bir Millet İttifakı var. Bunlarla konuşuyor, iş birliği yapıyorlar. Biz bütün kalbimizle şuna inanıyoruz, bu asil, büyük, kahraman ve fedakar millet bunlara müsaade etmeyecek. Bu bir zihniyet meselesi. Bu kadar zor, emek harcadığımız, şehit verdiğimiz zor şekilde elde ettiğimiz kazanımların feda edilmesi bizim için büyük bir endişe kaynağı. Teröristlerle arasına mesafe bırakmayanlar, teröristleri dışlamayanlar bizim için, bu millet için büyük bir problem, endişe kaynağıdır."