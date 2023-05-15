Bakan Akar'dan 'Sinan Oğan' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ittifak iddiaları üzerine, "O konuda bizim hem Cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci dönem Milletvekilliği seçimini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ciddi bir beka ve terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor. Bizim görevimiz herhangi bir şekilde niye eksik oldu, niye fazla oldu meselesi değil. Demek ki bizim biraz daha çalışmamız lazım, biraz daha anlatmamız lazım. Halka küsmek gibi bir şey söz konusu değil. Vatandaşımız doğrusunu biliyor. Biz vatandaşımızın ferasetine, şuuruna son derece güveniyoruz. Anlatıldıkça, her şey ortaya konuldukça, her şey görüldükçe biz inanıyoruz ki doğru yol bulunacak" diye konuştu.