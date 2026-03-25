Bolu'da Nevruz Bayramı uluslararası öğrencilerin gösterileri eşliğinde kutlandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen nevruz etkinliğinde farklı ülkelerden yabancı uyruklu öğrenciler, geleneksel halk dansı ve gösterilerle kültürel zenginliklerini paylaştı. Etkinlikte Bolu Rektörü, nevruzun barış ve kardeşlik sembolü olduğunu vurguladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) düzenlenen nevruz etkinliğinde farklı ülkelerden yabancı uyruklu öğrenciler, geleneksel halk dansı ve gösteri yaptı.

BAİBÜ Bolu Halk Kültürü Araştırmaları Merkezi, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Türkçe Öğretimi ve Araştırma Merkezince, Gölköy yerleşkesindeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, yaptığı konuşmada, doğanın yeniden uyanışını, umudun, kardeşliğin ve yenilenmenin simgesi Nevruz Bayramı'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Nevruzun, asırlardır farklı coğrafyalardaki kültürlerde barışın ve dostluğun sembolü olarak yaşatılmış köklü gelenek olduğunu anlatan Yiğit, "Bu özel gün aynı zamanda bizlere yeni başlangıçların, tazelenmenin ve geleceğe umutla bakmanın önemini hatırlatır. Nevruz, direncin ve sürekliliğin simgesidir. Yeniden ayağa kalkabilmenin ifadesidir. Nevruz, birlikte hareket edildiğinde nelerin başarılabileceğinin göstergesidir. Zalimlerin sofrasına meze olmamak için bu birlik ve beraberliği devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından BAİBÜ'de eğitim gören Kırgızistanlı öğrenciler tarafından Manas Destanı ve Türk öğrenciler tarafından Bahar Türküleri dinletisi yapıldı.

Kazakistanlı öğrenciler "Kırgız Jolu", Kırgızistanlı öğrenciler ise "Qara Jorga" halk dansları gösterisi sundu.

Kazakistanlı öğrencilerin "Dombra" enstrüman performansının ardından Özbekistan, Türkmenistan ve Türk öğrenciler ülkelerinin halk danslarını sahneye taşıdı.

Azerbaycanlı öğrencilerin nevruz şiirleri dinletisiyle sona eren salon programının ardından açık alanda devam eden etkinlikte protokol üyeleri yumurta tokuşturdu, örs üzerinde demir dövdü.

Etkinlik, yakılan ateşin üzerinden atlanılması ve Özbekistanlı öğrenciler tarafından hazırlanan Özbek pilavı ikramıyla sona erdi.

Programa, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, akademisyenler ve öğrenciler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı

İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı

500

Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim