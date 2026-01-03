Ülke BM Güvenlik Konseyi'nin Geçici Üyeleri Olarak Göreve Başladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Ocak (Xinhua) -- Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri olarak görevlerine başladı.

Beş ülkenin iki yıllık görev süreleri resmi olarak 1 Ocak'ta başladı, ancak Noel ve yeni yıl tatilinden sonra cuma günü Konsey'in 2026 yılındaki ilk iş günü oldu.

Ülkelerin sorumluluklarının başlamasını kutlamak için bir bayrak töreni düzenlendi.

Töreni birlikte düzenleyen Kazakistan'ın BM Büyükelçisi Kayrat Umarov, beş yeni konsey üyesini tebrik etti ve görev sürelerinde "azim, amaç birliği ve başarı" diledi.

Somali'nin BM Büyükelçisi Abukar Dahir Osman, ocak ayı Güvenlik Konseyi Başkanı ve törenin eş ev sahibi olarak beş yeni üyeyi karşıladı, başarılı ve etkili bir görev süresi diledi.

Beş ülke, Cezayir, Guyana, Güney Kore, Sierra Leone ve Slovenya'nın yerini aldı.

15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD) ve BM Genel Kurulu tarafından iki yıllık görev süresi için seçilen 10 geçici üyesi bulunuyor. Beş geçici üye her yıl değiştiriliyor.