Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında sivillerin yaralandığı, evlerde hasar oluştuğu bildirildi

Bahreyn, İran'ın ülkesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında sivillerin yaralandığını ve çok sayıda evde hasar oluştuğunu açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine İHA'larla saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda bazı vatandaşların yaralandığı ve çok sayıda evin zarar gördüğü vurgulanarak, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.