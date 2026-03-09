Haberler

Bahreyn'e yönelik İHA saldırılarında sivillerin yaralandığı, evlerde hasar oluştuğu bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn, İran'ın Sitre sahil kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında sivillerin yaralandığını ve çok sayıda evde hasar oluştuğunu açıkladı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Bahreyn, İran'ın ülkesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında sivillerin yaralandığını ve çok sayıda evde hasar oluştuğunu açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine İHA'larla saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda bazı vatandaşların yaralandığı ve çok sayıda evin zarar gördüğü vurgulanarak, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki

Savaş çığırtkanlarına verdi veriştirdi! Kendi halkınız bombalanıyor
Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

Trump'ın bu görüntülerine tepki yağıyor
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Savaşın başından bu yana bir ilk! Pezeşkiyan'a sürpriz telefon
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki

Savaş çığırtkanlarına verdi veriştirdi! Kendi halkınız bombalanıyor
Bernardo Silva'dan Galatasaray'a sevindirici haber

Galatasaraylıları zevkten dört köşe edecek haber
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı