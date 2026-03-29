Bahreyn: Savaşın başından bu yana İran'dan atılan 174 füze ve 391 İHA engellendi

Bahreyn, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan atılan 174 füze ve 391 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İran'dan atılan 6 İHA'nın Bahreyn hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar ülkeyi hedef alan toplam 174 füze ve 391 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.