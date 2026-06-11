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Bahreyn'de son iki saatte ikinci kez sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, son iki saat içinde ikinci kez siren çaldığını duyurarak halkı güvenli bölgelere gitmeye çağırdı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD noktalarını hedef aldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, son iki saat içinde ikinci kez sirenlerin çaldığını duyurarak, halka güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde sirenlerin yeniden çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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