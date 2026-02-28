Haberler

Bahreyn, ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu

Güncelleme:
Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Ulusal İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Başkent Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili makamlarca yapılan talimatlara uyulması ve resmi kaynakların bilgilerine itimat edilmesi istendi.

Öte yandan Manamada'daki AA muhabiri de ABD üssüne yeni bir tur saldırı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin önleyici füzelerinin ise ateşlendiğini aktardı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ali Semerci
İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
