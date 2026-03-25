Metehan Baltacı tahliye edildi

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın, bahis ve şike iddiasıyla 13 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metehan Baltacı ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Baltacı'ya destek için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da izleyici olarak katıldı.

"BAHİS OYNADIĞIMDA KULÜBEDE BİLE DEĞİLDİM"

Duruşma sırasında kimlik tespiti yapılan Baltacı, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğunu söyledi. Daha sonra savunma yapan sanık Baltacı, söz konusu 2 eylemde de Galatasaray'ın U19, yani 19 yaş altı takımında olduğunu belirterek, "O dönem A Takımı'nda değildim. Yasal bir sitede bahis üyeliğim vardı. Söz konusu 2 maça da bahis oynamıştım ancak A takımında olmadığımdan ben o zamanlar sahada olmayı bırakın kulübede bile değildim. Kimseyle irtibat halinde de değildim. Oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım, 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A takımı kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma da bu sezonda çıktım. Yasadışı bahis sitelerine üyeliğim bildiğim kadarıyla yoktu. A takımında yer aldıktan sonra herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da bahis yapmadım" dedi.

"KİMSEYLE ANLAŞIP ŞİKE YAPMADIM"

Savunmasına devam eden Baltacı, kendisine sorulan mesajlaşmalarıyla ilgili olarak "Arkadaşlarımla olan mesajlaşmalar futbolla ilgili olan sohbetler, bu sohbetler her zaman olur. Futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Kimseyle anlaşıp şike yapmadım. Mesajlarda geçen herhangi bir kupon da yoktur, hesabıma gelen para da yoktur" diye konuştu.

"ŞÖYLE BİR DURUMA DÜŞTÜĞÜM İÇİN ÇK ÜZGÜNÜM"

Baltacı savunmasının devamında ise, "Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili çok şaşkınım ve kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi hileli hareketle kimseyi aldatmadım. Ben yıllar boyunca emek vererek bu hale geldim. Galatasaray'a 12 yaşında girdim, 12 yaşından beri futbolla ilgileniyorum, emek veriyorum. Şöyle bir duruma düştüğüm için hem çok üzgünüm hem de kabul etmiyorum. 4 aydır cezaevindeyim, ayrıca TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bu savunmanın ardından futbolcu Metehan Baltacı tahliye edildi. Kararın ardından açıklama yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, “Metehan tahliye oldu, hepimiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.