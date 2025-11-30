Bahçesindeki Yangını Söndürmek İsterken Yanarak Yaralandı
Giresun'un Güce ilçesinde bahçesinde çıkan yangını söndürmeye çalışan 60 yaşındaki M.C. yaralandı. Yangın sırasında kıyafeti tutuşan kadın hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Ergenekon köyünde fındık bahçesinde temizlik sırasında yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan M.C'nin (60) kıyafeti tutuştu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel