Bina yıkılınca ortaya çıktı; 40 sene boyunca iki apartman tek duvarı kullanmış
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı. Apartman bir anda duvarsız kaldı.
- İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar bulunmadığı ortaya çıktı.
- Bina sakinleri, müteahhitin duvar örmediğini ve masrafları ödemesi gerektiğini belirtti.
- Yıkım firmasının, bina sakinlerince sağlanacak malzemeyle açık kalan cepheye duvar öreceği bildirildi.
İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesi duvarsız kaldı.
38 YILLIK BİNA DUVARSIZ KALDI
İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikte bulunan 38 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı. Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.
"MÜTEAHHİT MASRAFI ÖDESİN"
İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı. Bina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.
Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.