Haberler

Bina yıkılınca ortaya çıktı; 40 sene boyunca iki apartman tek duvarı kullanmış

Bina yıkılınca ortaya çıktı; 40 sene boyunca iki apartman tek duvarı kullanmış Haber Videosunu İzle
Bina yıkılınca ortaya çıktı; 40 sene boyunca iki apartman tek duvarı kullanmış
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı. Apartman bir anda duvarsız kaldı.

  • İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar bulunmadığı ortaya çıktı.
  • Bina sakinleri, müteahhitin duvar örmediğini ve masrafları ödemesi gerektiğini belirtti.
  • Yıkım firmasının, bina sakinlerince sağlanacak malzemeyle açık kalan cepheye duvar öreceği bildirildi.

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesi duvarsız kaldı.

38 YILLIK BİNA DUVARSIZ KALDI

İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikte bulunan 38 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı. Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.

"MÜTEAHHİT MASRAFI ÖDESİN"

İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı. Bina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.

Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle sürpriz veda
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle sürpriz veda
Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi

Ayşe Tokyaz'ın katiline en güvendiği isimden soğuk duş
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı! Katil, eski öğrencisi çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak

Taraftarın beklediği haber geldi: Derbide...
Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim

Arda'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini

%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.