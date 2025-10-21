Bahçelievler'de kadınlara "güvenli ulaşım" desteği

Bahçelievler'de evine, işine veya okuluna giderken kendini tedirgin hisseden kadınlar, talepte bulunmaları halinde belediye ekipleri tarafından istedikleri yere güvenle ulaştırılıyor.

Bahçelievler Belediyesi, özellikle akşam saatlerinde bir yere gitmek isterken kendini tedirgin hisseden kadınlara yönelik ulaşım desteği vermek amacıyla, yardım talep edebilecekleri bir uygulama başlattı.

Uygulama kapsamında belediye bünyesindeki güven timleri, çağrı merkezini arayarak talepte bulunan kadınların güvenli şekilde evlerine veya gidecekleri yere kadar ulaşmalarını sağlıyor.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde bir noktadan diğerine giderken güvensiz hissetme durumuna çözüm getirilmesi amacıyla başlatılan uygulamada ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Belediyeye yapılan başvurular doğrultusunda kısa sürede harekete geçen motorize ekipler, belirlenen noktalara ulaşarak ilçe sakinine gideceği adrese kadar refakat ediyor.

"Uygulamayı kadınlardan gelen talep doğrultusunda başlattık"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın kendilerinden başka İstanbul ve Türkiye'de belediye bazında başka bir örneğinin olduğunu duymadıklarını söyledi.

İlçedeki kadınlar için güven timleri oluşturduklarını ifade eden Bahadır, uygulamayı kadınlardan gelen talep doğrultusunda başlattıklarını kaydetti.

Bahadır, talebin gündüz daha az olduğunu ancak havanın kararmasıyla arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gece hava kararınca kadınlar, genç kızlar, öğrenciler işten, okuldan gelirken, sokaklarda yürürken kendilerini rahatsız hissedebiliyor. Sanki birisi onları takip edebiliyormuş gibi. Dediler ki 'Böyle bir durum var ne yaparsınız?' Aslında kanun gereği emniyet bu olaylarla ilgileniyor. Onlar müdahale ediyorlar ama belediye olarak vatandaşlarımızla her konuda ilgilenme amacımız olduğu için, şehir emini olarak 'Biz ne yapalım?' dedik. Bunun üzerine biz arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik ki bize haber verirse, başta kadın motosikletli timlerimiz olmak üzere onların eşliğinde oraya gidip, o kadına güvenli olduğunu, sokakta, caddede saat kaç olursa olsun, ister gündüz ister akşam olsun, çünkü kadın bir yerde çalışıyordur, evine gidiyordur, evinin önüne kadar arabayla gidemeyebilir veya otobüsle geliyordur. Öyle olunca onlara eşlik etmemiz lazım."

Talep doğrultusunda belediyenin "444 0 311" numaralı çağrı merkezinin aranabileceğini aktaran Bahadır, "Telefon edildiğinde 'Ben kendimi yolda rahatsız hissediyorum.', 'Biri beni takip ediyor.', 'Biri bana laf atacakmış gibi korkuyorum.' derse hemen bizim kadın motosikletli arkadaşlarımız emniyete de haber vererek, burada çünkü nüans çok önemli, emniyetin beraberinde yapıyoruz bu işi, oraya gidiyorlar. Güvenli bir sokak, cadde sağlıyoruz." diye konuştu.

Bahadır, Bahçelievler'in yoğun nüfusu bulunduğunu, belediye olarak kendilerinin de emniyet güçlerine destek vererek, ilçenin daha huzurlu ve güvenli olmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

"Kadın arkadaşların çok hoşlarına gitti, kendilerini mutlu hissettiler"

Vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Bahadır, "Kadın arkadaşların çok hoşlarına gitti, kendilerini mutlu hissettiler. Tabii ki bunun bir ilerisi de var. Mesela parklarımıza kameralar koyuyoruz. Emniyet her yere MOBESE koyuyor zaten, yüz tanıma sistemleri konuluyor İstanbul'un her yerine. Bahçelievler'de de var." dedi.

Bahadır, artık İstanbul'un güvenli bir şehre dönüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu da olması gereken bir şey. Avrupa'da, Amerika'da bunun örneklerini görüyoruz. Vatandaşlardan olumlu tepki alıyorum ve bu hizmetimizi devam ettiriyoruz. Buradan da seslenmek istiyorum şimdilik, Bahçelievler'deyiz, her yere yetişemeyiz ama diğer belediye başkanı arkadaşlarımız da ayarlarsa, İstanbul'daki 39 ilçede emniyete yardımcı olup destek vermiş oluyoruz. Oraya motosikletli çakarlı bir arkadaşın gitmesi, o sokakta bir kadın yürürken ona güven verir, ona karşı bir şey yapmayı aklından geçiren birini de kaçırır."

Çağrı merkezine gelen talebin ardından, ilgili personelin telsizle belediye ekiplerine verilen adresi paylaştığını, harekete geçen motorize ekibin de doğrudan adrese yöneldiğini vurgulayan Bahadır, böylece trafiğe takılmadan çok daha hızlı ilerleyebildiklerini anlattı.

Bahadır, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını, günün her saati, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet vermeye hazır olduklarını vurguladı.

"Bizleri görünce hem mutlu oluyorlar hem de gurur duyuyorlar"

Belediye bünyesinde görev yapan zabıta memuru Nilgün Gül, zor durumda hisseden kadınlara yardımcı olmanın kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Akşam geç saatlerde tenha yerlerde veya ulaşımı zor noktalarda kadın komşularımız ulaşım için çağrı merkezimize başvuru yapıyor. Çağrı merkezinden de zabıta müdürlüğüne aktarılıyor. Biz de kadın komşularımıza yardımcı olarak o noktalardan alıp, gitmek istedikleri yere kadar motorlarımızla beraber eşlik ediyoruz. Tabii ki bir kadın zabıta olarak kadın komşularımıza yardımcı olmak bizleri çok mutlu ediyor. Aynı zamanda bizleri görünce hem mutlu oluyorlar hem de gurur duyuyorlar."

Bahçelievler Belediyesi Zabıta Güven Timi'nde yer alan zabıta memuru Şeyda Karadağ ise çağrı merkezinden gelen bilgi doğrultusunda en kısa sürede bölgeye intikal ederek, kadınların yanında olduklarını anlattı.

Karadağ, "Bir bayan olarak onlara destek vermek bizim için onur verici. Bizi görünce mutlu oluyorlar, kadınların daha çok sahada olmasını istiyorlar. Kadınların akşam saatlerinde daha çok talebi oluyor." dedi.

Çağrı merkezi operatörü Burcu Yıldırım ise zor durumdaki vatandaşlara destek olduklarını ifade etti.

Durumu anlık olarak motorize zabıta ekiplerine bildirdiklerini ve talepte bulunan vatandaşın lokasyon ve telefon numarasını paylaştıklarını kaydeden Yıldırım, bunun akabinde ekiplerin olay yerine giderek vatandaşı güvenli şekilde adrese ulaştırdığını kaydetti.

"Bahçelievler'de oturan bütün kadınlar bundan yararlanabilir"

Uygulamadan yararlanan Yağmur Karadeniz, Bahçelievler'de ikamet ettiğini, belediyenin bu yönde bir uygulamasının olduğunu görünce arayıp talepte bulunduğunu söyledi.

Çağrı merkezini arayıp bulunduğu konumu tarif ettikten kısa süre sonra zabıta ekiplerinin kendisini almaya geldiğini dile getiren Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğum yerde belirli bir saatten sonra toplu taşıma ya da herhangi bir şekilde taksi bulamıyorum. Bir kadın olarak kendimi çok tedirgin hissediyorum. Çünkü tek başıma toplu taşıma bulamadığım takdirde yürüdüğüm yollar ve evim yaklaşık 20-30 dakika uzaklıkta olduğu için çok tedirgin hissediyorum. Karanlık olduğu için ve toplu taşıma da olmadığı için bu uygulama benim için çok avantajlı. Bahçelievler'de oturan bütün kadınlar bundan yararlanabilir."

Belediyeyi arayarak destek talep eden Feyza İnce ise Bahçelievler'de oturduğu konumun biraz tenha bölgede kaldığını belirterek, "Belediyenin sosyal medya hesabında böyle bir çalışma olduğunu gördüm. Arayarak denemek istedim, onlar da sağ olsunlar, zabıta arkadaşları gönderdiler. Şimdi güvenli bir şekilde evime gideceğim." diye konuştu.