Bahçelievler'de Anaokulu Açılışı Yapıldı

Bahçelievler'de Dursun Yıldırım Anaokulunun açılış töreni yapıldı.

Törende, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, en güzel yatırımın geleceğe ve insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde eşi Semiha Yıldırım'ın öncülüğünde başlatılan Kızılay bayrağıyla 81 ile 81 anaokulu projesi kapsamında 70 civarında okulun yapıldığını, yarın da Muğla'nın Dalaman ilçesinde bu okullardan birinin açılışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Bahçelievler'de açılan anaokulunun, İstanbul Valiliğince yürütülen "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında yapıldığını kaydeden Yıldırım, "Özellikle projeyi başlatan değerli valimize teşekkür ediyoruz. Tabii, projede aktif olarak rol alan Yıldırım ailesine, özellikle de evladım Erkan Yıldırım'a bu gayretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Yıldırım, "Bugün bu anaokulunu hizmete vereceğiz. Burada 40 yavrumuz eğitilecek, yetiştirilecek ve okula hazırlanacak. Ben bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim evlatlarımıza zihin açıklığı versin." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve kararlı mücadelesiyle terör örgütü PKK'nın silah bırakması sürecine girildiğini ifade eden Yıldırım, "Bu yüzyıl hepimiz için çok önemlidir. Ülkemiz, milletimiz ve özellikle bizi kuşatan 2 milyar kardeşimizin güvenliği için çok önemlidir. O yüzden Türkiye bölgede güçlü olmaya, güçlü kalmaya mecburdur. Bunun için de terörün yok edilmesi, kaynakların Türkiye'nin daha da güçlenmesi uğruna harcanması olmazsa olmazımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin olacağına belirten Yıldırım, "Buna sağduyu, milletimizin feraseti ve Meclisimizin iradesiyle elbette ki müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu kararlılıkla sadece Türkiye'nin bekası değil, bütün mazlum milletlerin de hamisi konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Bakan Yusuf Tekin'in selamlarını ileterek, Türkiye'nin eğitim alanında çok büyük adımlar attığını ifade etti.

Macit, "Türkiye'de okul öncesi okullaşma oranları yüzde 10'lardan yüzde 90'lara geldi. Lise eğitimi yüzde 40'lardan yüzde 90'lara geldi. Sınıf başına düşen öğretmen sayımız, öğrenci sayımız dünyanın en gelişmiş ülkelerini yakaladı. Bugün halihazırdaki öğretmenlerimizin yüzde 80'den fazlası son 25 yılda atandı. Yapılan binaların yarıdan fazlası son 25 yılda yapıldı. Dolayısıyla her geçen günümüz daha iyiye gidiyor." dedi.

Vali Davut Gül ise Yıldırım ailesine eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederek, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında anaokulları ve kreşlerin merkeze alındığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a şükran belgesi takdim etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da Yıldırım ve eşine hediye sundu.

Ardından vali Gül, bakan yardımcısı Macit, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Binali Yıldırım ve vatandaşların katılımıyla kurdele kesildi.

Katılımcılar, okulun bahçesine fidan diktikten sonra açılışı yapılan anaokulunu gezdi.