Filenin Sultanları VNL'de Şampiyon: Brezilya 3-1 Mağlup Edildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bahçelievler'de kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, maçın bitiminin ardından şampiyonluğu kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin'in Makao şehrinde oynanan ve Türkiye saati ile 14.30'da başlayan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu. Bahçelievler Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, maçın bitiminin ardından şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı