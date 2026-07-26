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Filenin Sultanları VNL'de Şampiyon: Brezilya 3-1 Mağlup Edildi

Filenin Sultanları VNL'de Şampiyon: Brezilya 3-1 Mağlup Edildi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Çin'in Makao kentinde oynanan maçı Bahçelievler'de dev ekrandan izleyen vatandaşlar, zaferi coşkuyla kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bahçelievler'de kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, maçın bitiminin ardından şampiyonluğu kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin'in Makao şehrinde oynanan ve Türkiye saati ile 14.30'da başlayan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu. Bahçelievler Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, maçın bitiminin ardından şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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