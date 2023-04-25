Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçelievler'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

Güncel Haberler

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunuyor.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bahçelievler'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır"

Bahçelievler'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram uyuşturucu, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.

Bahçelievler'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Kocasinan AK Parti Güncel Haberler

title