Bahçeli: Yeni bir anayasa hazırlanmalı ve AYM'ye şekil verilmeliMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması' talebini reddetmesiyle ilgili, "Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kale...

Bahçeli: Yeni bir anayasa hazırlanmalı ve AYM'ye şekil verilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması' talebini reddetmesiyle ilgili, "Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Bu durumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmelidir" dedi.

Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, seçime girmediği gerekçesiyle HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebinin AYM tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Geçmiş günlerde Anayasa Mahkemesi'nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulunduk. Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Bu durumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmelidir. Milli düşünceye sahip, vatanını seven bir anlayışla Anayasa Mahkemesi'nin faaliyetlerini sürdürmesi gerekir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin, Anayasa Mahkemesi kadar önemli bir kurumudur. Cumhuriyet başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, haddizatında yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısını dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım" diye konuştu.