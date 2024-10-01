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Bahçeli ve Özel TBMM Resepsiyonunda Bir Araya Geldi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek karşılıklı saygı ve sevgi vurgusu yaptı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" dedi. Özel de Bahçeli'ye, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

CHP Genel başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda selamlaştı.

Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi. Özel de Bahçeli'nin sözlerine, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgidee eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

Bahçeli ve Özel TBMM Resepsiyonunda Bir Araya Geldi
Kaynak: ANKA / Güncel

Devlet Bahçeli Özgür Özel Politika 3-sayfa Güncel

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